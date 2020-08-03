Киевского террориста захватили

Была проведена спецоперация
Правоохранители захватили захватчика, который угрожал взорвать банк в центре Киева. Был проведен штурм здания.
Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
По его словам, взрыва не было.
"Террорист захвачен живым", - написал он.
Он сообщил, что дальше будет суд и длительное тюремное заключение для захватчика.
Напомним, сегодня в центре Киева в бизнес-центре "Леонардо" мужчина захватил отделение банка, угрожая привести в действие бомбу, которая находится в его портфеле.
Отметим, захватчик отпустил всех сотрудников банка, однако руководитель отделения осталась по собственной инициативе.
Позже появилась информация о личности захватчика и его фото - это мужчина 1988 года рождения Сухроб Каримов.
Отметим, угрожающий взорвать бомбу в Киеве является гражданином Узбекистана.