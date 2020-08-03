Київського терориста захопили

Була проведена спецоперація
Правоохоронці захопили нападника, який погрожував підірвати банк у центрі Києва. Був проведений штурм будівлі.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
За його словами, вибуху не було.
"Терорист захоплений живим", - написав він.
Він повідомив, що далі буде суд і тривале тюремне ув'язнення для нападника.
Нагадаємо, сьогодні в центрі Києва в бізнес-центрі "Леонардо" чоловік захопив відділення банку, погрожуючи привести в дію бомбу, яка знаходиться в його портфелі.
Зазначимо, нападник відпустив всіх співробітників банку, однак керівник відділення залишилася за власною ініціативою.
Пізніше з'явилася інформація про особу нападника і його фото - це чоловік 1988 року народження Сухроб Карімов.
Відзначимо, що чоловік, який погрожував підірвати бомбу в Києві, є громадянином Узбекистану.