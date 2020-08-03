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Банк в Киеве захватил гражданин Узбекистана, - МВД

Киев, Понедельник 03 августа 2020 13:57
Банк в Киеве захватил гражданин Узбекистана, - МВД
Фото: место захвата банка в Киеве (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Правоохранители изучают его личность

Угрожающий взорвать бомбу в Киеве является гражданином Узбекистана. Правоохранители изучают его личность.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов.

Геращенко отметил, что полицейские будут делать все, чтобы никто не пострадал и постараются сделать так, чтобы террорист сдался без вреда для себя самого.

"Это гражданин не Украины, это гражданин Узбекистана", - заявил он.

Впрочем, Геращенко добавил, что если мужчина дальше будет сопротивляться, то "мы будем поступать по закону".

Подробнее о ситуации в отделении банка в материале РБК-Украина.

Напомним, правоохранители не знают есть ли оружие у мужчины, который сегодня в центре Киева захватил отделение банка, на данный момент с захватчиком проводятся переговоры.

Отметим, в Киеве мужчина угрожает взорвать отделение АО "Универсал Банк", с места происшествия появились первые фото.

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