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Киевское "Динамо" обыграло польскую "Легию" в благотворительном матче в поддержку Украины

Фото: ФК Динамо Киев (fcdynamo.com)
Автор: Роман Мирончук

В первом поединке благотворительного турне "Матч за Мир! Остановим войну!" киевское "Динамо" 12 апреля в Варшаве обыграло польскую "Легию" со счетом 3:1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Динамо".

Первый тайм завершился с минимальным преимуществом киевлян. При этом "Динамо" уже забило на 3 минуте матча. Первым в поединке отличился полузащитник Виталий Буяльский.

Во втором тайме "Легия" попыталась отыграться. Польская команда сравняла счет на 53-й минуте матча, но сразу после этого нападающий Артем Беседин снова вывел "бело-синих" вперед.

При этом закрепил успех подопечных Мирчи Луческу тот же Беседин. На 70-й минуте он забил третий гол.

Стоит отметить, что все деньги, вырученные из этого матча, пойдут на помощь украинцам, которые пострадали от российской агрессии.

В течение апреля-июня 2022 года запланированы товарищеские матчи "Динамо" с такими европейскими клубами как "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Пары Сен-Жермен" (Париж, Франция), "Стяуа" (Бухарест, Румыния), "Легия" (Варшава, Польша), "Барселона" (Испания), "Милан" (Италия), "Бенфика" (Лиссабон, Португалия), "Аякс" (Амстердам, Нидерланды), "Спортинг" (Лиссабон, Португалия), "Базель" (Швейцария).

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба поддержал инициативу "Динамо" и "Шахтера" провести серии благотворительных матчей в Европе.

Мы также писали о том, что украинский футбол сейчас на паузе из-за войны России против Украины.

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