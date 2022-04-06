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Украинский футбол на паузе. "Все для фронта, все для победы" и проклятая неизвестность

Новина українською →
Украина, Среда 06 апреля 2022 13:00
Украинский футбол на паузе. "Все для фронта, все для победы" и проклятая неизвестность Фото: "Динамо" возобновило тренировки в Румынии (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Развязанная Россией полномасштабная война против Украины и украинцев навсегда изменила страну. На военные рельсы перешли целые сектора экономики, а в разных сферах общественной жизни, в частности в футболе, на первый план вышла помощь Вооруженным силам.

О буднях украинского футбола во время войны – в материале РБК-Украина.

25 февраля после зимней паузы должна была возобновить соревнования украинская Премьер-лига. Но из-за агрессии РФ турнир пришлось отложить, а игроки, тренеры и персонал клубов присоединились к сотням тысяч других украинцев – кто-то помогает переселенцам, кто-то волонтерит, а кто-то даже вступил в ряды терробороны, как, например, хавбек "Колоса" Андрей Богданов.

Отток легионеров

Прогнозируемо слабым звеном украинских клубов оказались легионеры. Конечно, претензий к ним и со стороны болельщиков, и со стороны менеджмента – никаких. Иностранцы могут питать сантименты к Украине, но не обязаны защищать ее или даже оставаться в потенциальной зоне боевых действий. ФИФА и УЕФА приняли специальные решения, согласно которым исполнители из чемпионата Украины за пределами трансферного окна могут присоединиться к другим клубам.

Украинский футбол на паузе. &quot;Все для фронта, все для победы&quot; и проклятая неизвестность

Фото: Тете и Карлос Де Пена воспользовались изменениями от ФИФА (shakhtar.com)

Проще ситуация оказалась у киевского "Динамо". В команде Мирчи Луческу легионеров было немного. Трое из них трудоустроились в Польше – защитник Кендзера ("Лех"), вингер Вербич ("Легия") и форвард Шкурин ("Ракув"). Двое первых арендованы польскими грандами, а вот права на белорусского нападающего принадлежат московскому ЦСКА.

В то же время дуэт латиноамериканцев – Де Пена и Витиньо – вернулись за океан. И если перспективного бразильца арендовал "Атлетико Паранаэнсе", то опытный уругваец окончательно простился со столицей Украины и подписал контракт с "Интернасьоналем".

Украинский футбол на паузе. &quot;Все для фронта, все для победы&quot; и проклятая неизвестность

Фото: Карлос Де Пена уже примерил футболку "красных" (twitter.com/SCInternacional)

Тем временем "Шахтер" пока отпустил трех легионеров. Как и Динамо, донецкий клуб пока согласился отдать игроков в аренду. Минимум два трансфера оказались громкими. Вингер Тете перебрался во французский "Лион", а защитник Тобиас пополнил состав самого мадридского "Реала". Правда, пока будет набираться уму-разуму в составе резервной "Кастильи". А вот хавбек Майкон вернулся домой, где будет играть за родной "Коринтианс".

Другая история – Жуниор Мораес. Бразилец с украинским паспортом резко забыл о преданности Украине и оказался в том же "Коринтиансе". Дальше больше. Формально в "Шахтере" остается еще целая группа легионеров во всех звеньях – защитники (Марлон, Витао, Исмаили, Додо), полузащитники (Маркос Антонио, Алан Патрик, Соломон, Педриньо) и нападающие (зимний новичок Нерес, Траоре и Фернандо). В настоящий момент наиболее вероятным вариантом выглядит трудоустройство плеяды бразильцев на родине. Соломона якобы хотел подписать "Лион", но стороны не договорились о переходе.

Украинский футбол на паузе. &quot;Все для фронта, все для победы&quot; и проклятая неизвестность

Фото: Манор Соломон в марте провел два матча за сборную Израиля (twitter.com/FCShakhtar)

По стопам отечественных грандов пошли и другие клубы. В составе СК "Днепр-1" пока числится только аргентинец Ди Франко, в "Ворскле" – дуэт африканцев, в "Заре" – бразильцы Жунинью и Кристан, а также ганец Овусу. До 7 апреля все они могут трудоустроиться в Европе. Некоторые, как братья Тилль из "Ворсклы", вынуждены перебраться в посредственные команды. По пути "Шахтера" пошел и перволиговый "Металлист", который начал отпускать латиноамериканцев домой.

Исчезновение клубов и будущее сезона

Однако потеря легионеров не станет самой большой проблемой отечественного футбола. Очевидное падение экономики и разрушение инфраструктуры больно ударят по небольшим клубам. "Копанный мяч" в Украине остается делом энтузиастов – крупных и средних предпринимателей, а не полноценным бизнесом. Переориентация владельцев во время войны на помощь ВСУ и другим силовикам отбросит футбол на годы назад.

Но если в тылу команды смогут быстро восстановиться с ограниченными бюджетами, то ряд команд, очевидно, исчезнет. Той же черниговской "Десне" последние полгода приписывали финансовые проблемы, а теперь у северян еще и разрушенный стадион. Стоит ли говорить о "Мариуполе" или мариупольском "Яруде" из Второй лиги. А еще есть "Тростянец" и "Виктория" из Сумской области, херсонский "Кристалл" и новокаховская "Энергия", "Волчанск" и другие, по территориям которых прошлась новейшая орда.

Украинский футбол на паузе. &quot;Все для фронта, все для победы&quot; и проклятая неизвестность

Фото: Перволиговый "Альянс" война застала на сборах в Турции (facebook.com/fcallianceld)

Скорее всего, УПЛ и два дивизиона Профессиональной футбольной лиги ждут сокращения количества участников. Ряд клубов исчезнет или перейдет на любительский уровень, часть постарается удержаться в профессионалах, но снимется во время чемпионата. Ко всему этому стоит быть готовым. Очевидно, наберет обороты и другой процесс, наметившийся зимой стараниями "Альянса" и "Виктории" – объединение клубов.

В регионах возможны попытки аккумулировать средства на одну профессиональную команду. Вместо условных "Миная", "Ужгорода" и мукачевского "Мункача" может появиться объединенное "Закарпатье", а в Хмельницкой области – обновленное "Подолье" на базе одноименного клуба и "Агробизнеса" с "Эпицентром". Но это дела будущего. Пока очевидно одно – более шести десятков команд, соревновавшихся в трех дивизионах до войны, в возобновленном чемпионате Украины точно не будет...

Еще одна проблема – нынешний сезон. В Премьер-лиге успели сыграть всего 18 туров из 30-ти. С каждым новым днем ​​войны шансы на завершение чемпионата становятся более призрачными. Скорее всего, судьбу путевок в еврокубки приходится решать в кабинетах. Комфортный отрыв "Шахтера" и "Динамо" при любых обстоятельствах должен отправить их в Лигу чемпионов. Но есть дилемма.

Украинский футбол на паузе. &quot;Все для фронта, все для победы&quot; и проклятая неизвестность

Фото: "Динамо" и "Шахтер" должны сыграть в Лиге чемпионов 2022/23 (shakhtar.com)

Если "завершить" чемпионат первым кругом, то наверху финиширует "Динамо", если по фактическим итогам, 18 туров – "Шахтер". Варьируются и участники Лиги Европы и Лиги конференций – от "Ворсклы" и СК "Днепр-1" до тех же днепрян и "Зари". Другое дело, что нет никакой гарантии, что еврокубковый сезон 2022/23 украинские клубы смогут начать…

Более простая ситуация с Кубком Украины. Для определения победителя там осталось сыграть 7 матчей начиная со стадии четвертьфинала. Теоретически эти матчи можно провести в течение двух недель в относительно спокойных городах вроде Ужгорода, Черновцов, Львова или Тернополя. Однако на первый план выходит спортивный принцип. Отечественные гранды плюс "Металлист" могут тренироваться прямо сейчас, а вот другие команды этой роскоши военного времени лишены.

Украинский футбол на паузе. &quot;Все для фронта, все для победы&quot; и проклятая неизвестность

Фото: Руслан Фомин (слева) и остальные игроки "Металлиста" находятся в Турции (metalist.ua)

Выезд "Шахтера" и "Динамо" за границу – история контраверсионная. Ряд обозревателей и, например, гендиректор "Черноморца" раскритиковали разрешение Минспорта на выезд за пределы Украины для, очевидно, военнообязанных футболистов обоих грандов. Мол, от такого решения отдает избирательностью в стиле "некоторые равнее других равных".

Гарантированно правильного выхода в этой ситуации нет. Да, все здоровые мужчины должны оставаться в Украине на случай мобилизации в ряды войск. В то же время, в отличие от армии оккупанта, наши Вооруженные силы и другие военные формирования комплектуются людьми с боевым или хотя бы реальным опытом службы. Насущной необходимости сейчас привлекать футболистов нет. Да и практической пользы от них будет больше в Европе, где "Динамо" и "Шахтер" собрались провести благотворительный тур для сбора средств на нужды ВСУ, волонтеров и беженцев.

Украинский футбол на паузе. &quot;Все для фронта, все для победы&quot; и проклятая неизвестность

Фото: Тарас Степаненко (слева) потренировался с "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Еще один момент, который критики упустили, выезд за границу спортсменов менее популярных видов спорта. Та же хоккейная сборная Украины уже несколько недель готовится к чемпионату мира за пределами родины. Однако каждый украинский спортсмен должен быть морально готов к тому, что всегда найдется некий умник, который упрекает их мантрой "почему не пошел на фронт?". С таким когда-то пришлось жить даже безусловной легенде хорватского футбола Давору Шукеру...

Сборная надежды

Главная команда страны тоже в тревожном ожидании. УЕФА с ФИФА разрешили перенести матч плей-офф квалификации к ЧМ-2022 против Шотландии. Поединок должны были сыграть в марте, но пока перенесли на июнь. Но больше времени для промедления у футбольных боссов Европы и мира нет. Если сборная Украины будет не готова сыграть против шотландцев 7 июня (дата предварительная), то дальше продолжит борьбу именно "Тартановая армия".

Конечно, наши друзья из других футбольных ассоциаций поддержали Украину. Кое-кто даже предложил поступить благородно и отдать "сине-желтым" дополнительную путевку на Мундиаль. Однако надеяться на такую ​​доброту от ФИФА, которая со скрипом отстранила Россию от соревнований и додумалась сделать русский официальным языком организации в разгар агрессивной войны РФ против Украины, наивно.

Украинский футбол на паузе. &quot;Все для фронта, все для победы&quot; и проклятая неизвестность

Фото: Президент УАФ Андрей Павелко и главный тренер сборной Украины Александр Петраков в Гуманитарном штабе в Доме футбола (facebook.com/andriy.pavelko)

Президент УАФ Павелко уже дал поручение подготовить план подготовки к поединку с шотландцами главному тренеру сборной Александру Петракову. Скорее всего, национальная команда соберется на тренировочный сбор в мае. В обойме тренерского штаба сначала окажутся представители УПЛ. После завершения чемпионатов в Европе присоединятся и легионеры.

В игровом тонусе немало сборников: трио из АПЛ (Зинченко, Ярмоленко, Миколенко), хавбек Игнатенко из "Бордо", форварды Яремчук и Сикан выходят в составе "Бенфики" и "Ганзы" соответственно. Стабильно на поле появляются "итальянцы" Малиновский и Коваленко, а из представителей в Бельгии и Венгрии можно собрать отдельную команду. Именно тут благотворительные турне "Динамо" и "Шахтера" пригодятся "сине-желтым". Бущан, Забарный, Степаненко, Шапаренко и другие ведущие исполнители смогут подтянуть форму до уровня наших легионеров.

Украинский футбол на паузе. &quot;Все для фронта, все для победы&quot; и проклятая неизвестность

Фото: Александр Зинченко и Виталий Миколенко перед матчем АПЛ (twitter.com/Sporf)

Во время войны радости и развлечения вроде спорта отошли для украинцев на десятый план. После нашей Победы украинский футбол вернется в сердца болельщиков. Он, как и Украина, был, есть и будет всегда. Врагу наконец-то пора это осознать.

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