Київське "Динамо" обіграло польську "Легію" у благодійному матчі на підтримку України

Перший тайм завершився з мінімальною перевагою киян. При цьому "Динамо" вже забило на 3 хвилині матчу. Першим у поєдинку відзначився півзахисник Віталій Буяльський.

У другому таймі "Легія" спробувала відігратися. Польська команда зрівняла рахунок на 53-й хвилині матчу, але відразу після цього нападник Артем Бесєдін знову вивів "біло-синіх" вперед.

При цьому закріпив успіх підопічних Мірчі Луческу той же Бесєдін. На 70-й хвилині він забив третій гол.

Варто зазначити, що всі гроші, виручені з цього матчу, підуть на допомогу українцям, які постраждали від російської агресії.

Протягом квітня-червня 2022 року заплановані товариські матчі "Динамо" з такими європейськими клубами як "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина), "Парі Сен-Жермен" (Париж, Франція), "Стяуа" (Бухарест, Румунія), "Легія" (Варшава, Польща), "Барселона" (Іспанія), "Мілан" (Італія), "Бенфіка" (Лісабон, Португалія), "Аякс" (Амстердам, Нідерланди), "Спортінг" (Лісабон, Португалія), "Базель" (Швейцарія).