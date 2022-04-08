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Футбольная дипломатия поможет привлечь миллионы болельщиков во всем мире, - Кулеба

Новина українською →
Пятница 08 апреля 2022 21:03
Футбольная дипломатия поможет привлечь миллионы болельщиков во всем мире, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Глава МИД Дмитрий Кулеба поддержал инициативу "Динамо" и "Шахтера" провести серии благотворительных матчей в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Шахтера".

"Футбольная дипломатия поможет привлечь миллионы болельщиков во всем мире на помощь Украине, что очень важно. Этим благотворительным туром мы продолжим поддерживать внимание мира к российской агрессии против Украины и будем собирать дополнительные средства для украинской армии", - заявил Кулеба.

Как известно, футбольный клуб "Шахтер" Рината Ахметова начинает серию благотворительных матчей Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine встречей с "Олимпиакосом" в Греции уже завтра, 09.04.2022.

Все средства от реализации билетов на матч и рекламы будет передано защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны

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МИД Украины Дмитрий Кулеба Футбол
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