Киевское "Динамо" обыграло польскую "Легию" в благотворительном матче в поддержку Украины

В первом поединке благотворительного турне "Матч за Мир! Остановим войну!" киевское "Динамо" 12 апреля в Варшаве обыграло польскую "Легию" со счетом 3:1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Динамо".

Первый тайм завершился с минимальным преимуществом киевлян. При этом "Динамо" уже забило на 3 минуте матча. Первым в поединке отличился полузащитник Виталий Буяльский.

Во втором тайме "Легия" попыталась отыграться. Польская команда сравняла счет на 53-й минуте матча, но сразу после этого нападающий Артем Беседин снова вывел "бело-синих" вперед.

При этом закрепил успех подопечных Мирчи Луческу тот же Беседин. На 70-й минуте он забил третий гол.

Стоит отметить, что все деньги, вырученные из этого матча, пойдут на помощь украинцам, которые пострадали от российской агрессии.

В течение апреля-июня 2022 года запланированы товарищеские матчи "Динамо" с такими европейскими клубами как "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Пары Сен-Жермен" (Париж, Франция), "Стяуа" (Бухарест, Румыния), "Легия" (Варшава, Польша), "Барселона" (Испания), "Милан" (Италия), "Бенфика" (Лиссабон, Португалия), "Аякс" (Амстердам, Нидерланды), "Спортинг" (Лиссабон, Португалия), "Базель" (Швейцария).