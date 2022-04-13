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Київське "Динамо" обіграло польську "Легію" у благодійному матчі на підтримку України

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Варшава, Середа 13 квітня 2022 02:36
Київське "Динамо" обіграло польську "Легію" у благодійному матчі на підтримку України Фото: ФК Динамо Київ (fcdynamo.com)
Автор: Роман Мирончук

У першому поєдинку благодійного турне "Матч за Мир! Зупинимо війну!" київське "Динамо" 12 квітня у Варшаві обіграло польську "Легію" з рахунком 3:1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Динамо".

Перший тайм завершився з мінімальною перевагою киян. При цьому "Динамо" вже забило на 3 хвилині матчу. Першим у поєдинку відзначився півзахисник Віталій Буяльський.

У другому таймі "Легія" спробувала відігратися. Польська команда зрівняла рахунок на 53-й хвилині матчу, але відразу після цього нападник Артем Бесєдін знову вивів "біло-синіх" вперед.

При цьому закріпив успіх підопічних Мірчі Луческу той же Бесєдін. На 70-й хвилині він забив третій гол.

Варто зазначити, що всі гроші, виручені з цього матчу, підуть на допомогу українцям, які постраждали від російської агресії.

Протягом квітня-червня 2022 року заплановані товариські матчі "Динамо" з такими європейськими клубами як "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина), "Парі Сен-Жермен" (Париж, Франція), "Стяуа" (Бухарест, Румунія), "Легія" (Варшава, Польща), "Барселона" (Іспанія), "Мілан" (Італія), "Бенфіка" (Лісабон, Португалія), "Аякс" (Амстердам, Нідерланди), "Спортінг" (Лісабон, Португалія), "Базель" (Швейцарія).

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба підтримав ініціативу "Динамо" і "Шахтаря" провести серії благодійних матчів в Європі.

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