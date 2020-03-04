Под Киевом в результате тумана 10 авто попали в ДТП, есть пострадавшие

На Одесской трассе под Киевом в связи с туманом более 10 авто попали в ДТП. Об этом сообщает Dtp.kiev.ua.

Сообщается, что в направлении столицы на протяжении 100 метров более 10 авто попали в ДТП.

Также сообщается о пострадавших, однако, их количество не уточняется.

Фото: ДТП под Киевом (dtp.kiev.ua)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве сегодня, 4 марта, ожидается туман, видимость 200-500 м.

Напомним, в Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, вследствие чего погибли два человека.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области утром, 2 марта, произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате столкновения один человек погиб, еще четыре получили травмы.