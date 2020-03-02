В Днепропетровской области в ДТП погиб 1 человек и еще 4 пострадали

Фото: ДТП в Днепропетровской области (dp.npu.gov.ua)

Авария произошла сегодня около 4:25 утра

В Днепропетровской области сегодня утром, 2 марта, произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого 1 человек погиб, еще 4 получили травмы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции области.

Сообщается, что авария произошла сегодня около 4:25 утра на трассе Харьков - Днепр. Как предварительно установлено, автомобиль ВАЗ под управлением 74-летнего мужчины на закруглении выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF. После этого ВАЗ продолжил неуправляемое движение по встречке и столкнулся с микроавтобусом Mercedes, в салоне которого находилось восемь пассажиров.

"В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия. Четверо его пассажиров были госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Бортничах произошла авария с участием автомобилей Ford и Audi, в результате которой пострадали три женщины.

Ранее в центре Николаева 24 февраля произошло ДТП с участием автомобиля Range Rover и маршрутного микроавтобуса. В результате аварии одна пассажирка погибла, трое человек пострадали.