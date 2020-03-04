Синоптики предупредили о тумане в Киеве

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Объявлен первый уровень опасности

В Киеве сегодня, 4 марта, ожидается туман, видимость 200-500 м. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что согласно данным Укргидрометцентра, в первую половину дня 4 марта по Киеву и Киевской области туман, видимость 200-500 м (1 уровень опасности, желтый).

Ранее РБК-Украина сообщало, что 4 марта ухудшилась погода в Украине, объявлено штормовое предупреждение в Карпатах.

Напомним, сегодня потеплеет до +17, но в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях дожди. На севере и в центре страны переменная облачность, днем +14+17, а ночью +3+6. В восточных областях днем +12+16, а ночью +2+5. Также на юге страны существенно потеплеет, до +17, а ночью +6+8.

Также сообщалось, что в Украину придут похолодание и дожди. Новая волна непогоды придет в страну со стороны Запада уже 4 марта. Пока же на большей территории страны ожидается аномально теплое начало марта.