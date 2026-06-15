Києво-Печерську лавру закрили для відвідувачів, Епіфаній відреагував на удар РФ

Що сталося з Лаврою

Шахед влучив у Стефанівський приділ - вівтарну частину Успенського собору. Рятувальники ДСНС гасять пожежу.

Ще один удар пошкодив Башту Іоанна Кушника - оборонну споруду XVII-XVIII століть, що входить до фортифікаційного комплексу Верхньої Лаври.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. Територію заповідника закрито для відвідувачів до їх завершення. Коли Лавра знову відчинить двері - поки невідомо.

Реакція на атаку

Митрополит Єпіфаній відреагував на атаку по святині.

"Просимо про молитву за врятування святині від знищення. Черговий російський злочин проти людяності, проти історії, проти християнства. Що ще повинен зробити кремлівський антихрист, аби світ усвідомив, що слід рішуче діяти, аби російський терор проти України і самих принципів миру припинився?" - написав Епіфаній в Х.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав удар по Лаврі актом варварства і зажадав міжнародної реакції.

"Завдавши удару по Києво-Печерській лаврі, одній з найбільших святинь християнства, Путін назавжди вписав своє ім'я у список найгірших варварів в історії", - написав він.

За словами Сибіги, Росія вже перевершила ІДІЛ за злочинами проти культурної спадщини.

Міністр також повідомив, що Україна ініціює відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та інших міжнародних механізмів.

"Очікуємо рішучої реакції міжнародних інституцій та столиць. Жодних розпливчастих слів, мовчання чи слабких кроків. Необхідні дії, щоб зупинити російське варварство", - наголосив Сибіга.

Глава МЗС нагадав, що від монголів у XIII столітті до нацистів і більшовиків у XX - святі місця Києва зазнавали варварських руйнувань. Тепер, за його словами, черга за Росією.

Масований удар по Києву: що відомо

Як повідомляло РБК-Україна, вночі 15 червня Росія здійснила масований комбінований удар по Києву - постраждали житлові будинки, пам'ятки архітектури та люди. Серед жертв атаки є поранені.

Тим часом від нічного обстрілу постраждала і Київська область - пошкоджені будинки, серед постраждалих є дитина.