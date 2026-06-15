Киево-Печерскую лавру закрыли для посетителей, Епифаний отреагировал на удар РФ

Что произошло с Лаврой

Шахед попал в Стефановский придел - алтарную часть Успенского собора. Спасатели ГСЧС тушат пожар.

Еще один удар повредил Башню Иоанна Кушника - оборонительное сооружение XVII-XVIII веков, входящее в фортификационный комплекс Верхней Лавры.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. Территория заповедника закрыта для посетителей до их завершения. Когда Лавра снова откроет двери - пока неизвестно.

Реакция на атаку

Митрополит Епифаний отреагировал на атаку по святыне.

"Просим о молитве за спасение святыни от уничтожения. Очередное российское преступление против человечности, против истории, против христианства. Что еще должен сделать кремлевский антихрист, чтобы мир осознал, что следует решительно действовать, чтобы российский террор против Украины и самих принципов мира прекратился?" - написал Епифаний в Х.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал удар по Лавре актом варварства и потребовал международной реакции.

"Нанеся удар по Киево-Печерской лавре, одной из величайших святынь христианства, Путин навсегда вписал свое имя в список худших варваров в истории", - написал он.

По словам Сибиги, Россия уже превзошла ИГИЛ по преступлениям против культурного наследия.

Министр также сообщил, что Украина инициирует соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и других международных механизмов.

"Ожидаем решительной реакции международных институтов и столиц. Никаких расплывчатых слов, молчания или слабых шагов. Необходимы действия, чтобы остановить российское варварство", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД напомнил, что от монголов в XIII веке до нацистов и большевиков в XX - святые места Киева подвергались варварским разрушениям. Теперь, по его словам, очередь за Россией.

Массированный удар по Киеву: что известно

Как сообщало РБК-Украина, ночью 15 июня Россия осуществила массированный комбинированный удар по Киеву - пострадали жилые дома, памятники архитектуры и люди. Среди жертв атаки есть раненые.

Тем временем от ночного обстрела пострадала и Киевская область - повреждены дома, среди пострадавших есть ребенок.