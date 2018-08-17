Киевлян предупреждают об артиллерийских салютах во время репетиций парада ко Дню независимости

Репетиции парада ко Дню независимости запланированы на 18, 20 и 22 августа

В Киеве 18, 20 и 22 августа текущего года во время репетиций парада ко Дню независимости запланированы запуски артиллерийских салютов. Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, запуски салютов будут проводиться с огневой позиции, расположенной на Трухановом острове.

"Вечером 18, 20 и 22 августа в Киеве во время репетиции парада войск в честь 27-й годовщины независимости Украины прозвучат артиллерийские салюты десятью залпами пушек", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на параде по случаю Дня независимости Украины будет присутствовать полномочный представитель президента США.

Отметим, в Киеве 24 августа на два часа будет продлена работа метрополитена и городского общественного транспорта. Кроме того, 24 августа с 08:00 и до окончания торжественных мероприятий в центре Киева временно закроют входы и выходы из станций метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик" на улицу Институтскую.

Кроме того, сообщалось, что к обеспечению правопорядка во время празднования Дня независимости Украины будут задействованы полицейские и военнослужащие Национальной гвардии. В торжественных мероприятиях примут участие ориентировочно 700 тыс. граждан.