Ко Дню независимости запланировано проведение более 1 тыс. торжественных мероприятий

В торжественных мероприятиях примут участие ориентировочно 700 тыс. граждан

К обеспечению правопорядка во время празднования Дня независимости Украины будет задействовано полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Об этом сообщил заместитель Главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич, говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

По его словам, к охране безопасности будут привлечены все подразделения Национальной полиции. Кроме того, для обеспечения правопорядка в эти дни будут привлекаться и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

"Во время мер безопасности будут привлекаться все силы полиции. Их координацию будут осуществлять ситуационные центры полиции, которые начнут работать уже 22 августа", - сообщил Фацевич.

По его словам, полиция готова противодействовать любым провокациям как накануне торжеств, так и во время их проведения.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с Днем независимости Украины, "Укрзализныця" назначила еще один дополнительный скоростной поезд № 755/756 Киев - Львов - Киев.

Поезд отправится из Киева 23 и 26 августа в 23:31 и прибудет во Львов в 05:43. Во время рейса предусмотрены остановки на станциях Коростень, Всадница, Орепи и Здолбунов-Южный.

Также сообщалось, что появилось видео тренировки Национальной гвардии. Всего 24 августа по центру столицы пройдет 24 парадных расчетов, которые представляют подразделения Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности и других формирований, которые выполняют задачи по охране и обороне нашего государства.