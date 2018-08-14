В Киеве 24 августа общественный транспорт будет работать на два часа дольше

С 24 на 25 августа будет продлена работа метро и городского общественного транспорта

В Киеве 24 августа будет продлена работа метрополитена и городского общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КиевскоЙ городской государственной администрации (КГГА).

"24 августа работа киевского метрополитена и городского пассажирского транспорта общего пользования будет продлена на два часа в связи с празднованием Дня независимости Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также 24 августа с 08:00 до завершения торжественных мероприятий в центре города будут временно закрыты входы и выходы из станций метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" на улицу Институтскую.

Напомним, к обеспечению правопорядка во время празднования Дня независимости Украины будет задействовано полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Кроме того, 24 августа будет усилена охрана границы.