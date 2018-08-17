Киян попереджають про артилерійські салюти під час репетицій параду до Дня незалежності

Репетиції параду до Дня незалежності заплановані на 18, 20 та 22 серпня

У Києві 18, 20 та 22 серпня поточного року під час репетицій параду до Дня незалежності заплановані запуски артилерійських салютів. Про це йдеться у повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, запуски салютів проводитимуться з вогневої позиції, яка розташована на Трухановому острові.

"Ввечері 18, 20 та 22 серпня у Києві під час репетиції параду військ на честь 27-ої річниці незалежності України пролунають артилерійські салюти десятьма залпами гармат", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на параді з нагоди Дня незалежності України буде присутній повноважний представник президента США.

Зазначимо, у Києві 24 серпня на дві години буде продовжена робота метрополітену і міського громадського транспорту. Крім того, 24 серпня з 08:00 і до завершення урочистих заходів у центрі Києва тимчасово закриють входи і виходи зі станцій метро "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" на вулицю Інститутську.

Крім того, повідомлялося, що до забезпечення правопорядку під час святкування Дня незалежності України буде задіяно поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії. В урочистих заходах візьмуть участь орієнтовно 700 тис. громадян.