На парад ко Дню независимости приедет представитель президента США

Новости Политика 15.08.2018 - 02:14
Фото: Валерий Чалый (УНИАН)
Фото: Валерий Чалый (УНИАН)

Украинский посол считает такой визит "четким проявлением поддержки Украины Соединенными Штатами

На параде по случаю Дня независимости Украины будет присутствовать полномочный представитель президента США. Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый в Facebook.

По мнению украинского посла, такой визит на парад является "четким проявлением поддержки Украины Соединенными Штатами.

"Хочу немного приоткрыть завесу. На параде по случаю Дня Независимости Украины будет присутствовать полномочный представитель президента США. Это не просто символизм - это четкое проявление поддержки нашего стратегического партнера", - написал Чалый.

 

Хочу немного приоткрыть завесу. На параде по случаю Дня Независимости Украины будет присутствовать полномочный представитель Президента США. Это не просто символизм - это четкое проявление поддержки нашего стратегического партнера.

Опубликовано Валерием Чалым (Valeriy Chaly) Вівторок, 14 августа 2018 г.

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Теги:  Президент США,  парад,  День независимости Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС