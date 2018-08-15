На парад ко Дню независимости приедет представитель президента США

Украинский посол считает такой визит "четким проявлением поддержки Украины Соединенными Штатами

На параде по случаю Дня независимости Украины будет присутствовать полномочный представитель президента США. Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый в Facebook.

По мнению украинского посла, такой визит на парад является "четким проявлением поддержки Украины Соединенными Штатами.

"Хочу немного приоткрыть завесу. На параде по случаю Дня Независимости Украины будет присутствовать полномочный представитель президента США. Это не просто символизм - это четкое проявление поддержки нашего стратегического партнера", - написал Чалый.

Хочу немного приоткрыть завесу. На параде по случаю Дня Независимости Украины будет присутствовать полномочный представитель Президента США. Это не просто символизм - это четкое проявление поддержки нашего стратегического партнера. Опубликовано Валерием Чалым (Valeriy Chaly) Вівторок, 14 августа 2018 г.

Напомним, миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Киев в период с 6 по 19 сентября 2018 года для обсуждения последних по времени экономических событий и экономической политики. Миссия также обсудит последующие шаги, включая финансовую помощь от МВФ на поддержку политики, направленной на сохранение макроэкономической стабильности