У Києві зупиняють фунікулер: у КМДА назвали дати та пояснили, що сталося

З наступного тижня кияни та гості столиці не зможуть скористатись фунікулером, який з'єднує історичне Верхнє місто та Поділ, адже його буде закрито.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.
У КМДА розповіли (посилаючись на КП "Київпастранс"), що столичний фунікулер буде зачинено:
Зазначається, що такі зміни для пасажирів будуть запроваджені з огляду на щорічний плановий ремонт.
"Ремонтні роботи проводять саме влітку через найменший пасажиропотік", - уточнили в міській держадміністрації.
Громадянам повідомили також, що у період закриття фунікулера для пасажирів, спеціалісти планують:
Крім того, перед запуском роботи фунікулера будуть проведені статичні та динамічні випробування під навантаженням.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві відсьогодні, 10 липня, та майже на рік перекривають пішохідний міст над Саперно-Слобідською вулицею й частково обмежують рух транспорту по ній.
Крім того, в Києві та області почали забороняти рух фур і вантажівок, "закриваючи" для них навіть деякі траси.
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