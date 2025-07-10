У Києві зупиняють фунікулер: у КМДА назвали дати та пояснили, що сталося

Коли саме та як надовго закривають фунікулер

У КМДА розповіли (посилаючись на КП "Київпастранс"), що столичний фунікулер буде зачинено:

з понеділка, 14 липня;

до п'ятниці, 22 серпня.

Зазначається, що такі зміни для пасажирів будуть запроваджені з огляду на щорічний плановий ремонт.

"Ремонтні роботи проводять саме влітку через найменший пасажиропотік", - уточнили в міській держадміністрації.

Що планують зробити на фунікулері під час ремонту

Громадянам повідомили також, що у період закриття фунікулера для пасажирів, спеціалісти планують:

відремонтувати машинну, компресорну і тиристорну залу;

провести обстеження рейкової колії;

частково замінити шпали;

капітально відремонтувати вузли та агрегати вагонів;

обладнати машинну залу;

виконати кузовні роботи.

Крім того, перед запуском роботи фунікулера будуть проведені статичні та динамічні випробування під навантаженням.

Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)