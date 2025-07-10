UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Києві зупиняють фунікулер: у КМДА назвали дати та пояснили, що сталося

Фунікулер у Києві тимчасово зупиняє свою роботу (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

З наступного тижня кияни та гості столиці не зможуть скористатись фунікулером, який з'єднує історичне Верхнє місто та Поділ, адже його буде закрито.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.

Коли саме та як надовго закривають фунікулер

У КМДА розповіли (посилаючись на КП "Київпастранс"), що столичний фунікулер буде зачинено:

  • з понеділка, 14 липня;
  • до п'ятниці, 22 серпня.

Зазначається, що такі зміни для пасажирів будуть запроваджені з огляду на щорічний плановий ремонт.

"Ремонтні роботи проводять саме влітку через найменший пасажиропотік", - уточнили в міській держадміністрації.

Що планують зробити на фунікулері під час ремонту

Громадянам повідомили також, що у період закриття фунікулера для пасажирів, спеціалісти планують:

  • відремонтувати машинну, компресорну і тиристорну залу;
  • провести обстеження рейкової колії;
  • частково замінити шпали; 
  • капітально відремонтувати вузли та агрегати вагонів;
  • обладнати машинну залу;
  • виконати кузовні роботи.  

Крім того, перед запуском роботи фунікулера будуть проведені статичні та динамічні випробування під навантаженням.

Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві відсьогодні, 10 липня, та майже на рік перекривають пішохідний міст над Саперно-Слобідською вулицею й частково обмежують рух транспорту по ній.

Крім того, в Києві та області почали забороняти рух фур і вантажівок, "закриваючи" для них навіть деякі траси.

Читайте також, що відомо про перекриття руху на проспекті Європейського Союзу столиці через будівництво метро на Виноградар і як довго будуть діяти обмеження для пішоходів і транспорту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДАКиївПоділПасажири