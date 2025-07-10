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В Киеве останавливают фуникулер: в КГГА назвали даты и объяснили, что случилось

Фуникулер в Киеве временно останавливает свою работу (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Со следующей недели киевляне и гости столицы не смогут воспользоваться фуникулером, который соединяет исторический Верхний город и Подол, поскольку он будет закрыт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

Когда именно и как надолго закрывают фуникулер

В КГГА рассказали (ссылаясь на КП "Киевпастранс"), что столичный фуникулер будет закрыт:

  • с понедельника, 14 июля;
  • до пятницы, 22 августа.

Отмечается, что такие изменения для пассажиров будут введены ввиду ежегодного планового ремонта.

"Ремонтные работы проводят именно летом из-за наименьшего пассажиропотока", - уточнили в городской госадминистрации.

Что планируют сделать на фуникулере во время ремонта

Гражданам сообщили также, что в период закрытия фуникулера для пассажиров, специалисты планируют:

  • отремонтировать машинный, компрессорный и тиристорный зал;
  • провести обследование рельсового пути;
  • частично заменить шпалы;
  • капитально отремонтировать узлы и агрегаты вагонов;
  • оборудовать машинный зал;
  • выполнить кузовные работы.

Кроме того, перед запуском работы фуникулера будут проведены статические и динамические испытания под нагрузкой.

Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве с сегодняшнего дня, 10 июля, и почти на год перекрывают пешеходный мост над Саперно-Слободской улицей и частично ограничивают движение транспорта по ней.

Кроме того, в Киеве и области начали запрещать движение фур и грузовиков, "закрывая" для них даже некоторые трассы.

Читайте также, что известно о перекрытии движения на проспекте Европейского Союза столицы из-за строительства метро на Виноградарь и как долго будут действовать ограничения для пешеходов и транспорта.

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