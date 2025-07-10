В Киеве останавливают фуникулер: в КГГА назвали даты и объяснили, что случилось

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве с сегодняшнего дня, 10 июля, и почти на год перекрывают пешеходный мост над Саперно-Слободской улицей и частично ограничивают движение транспорта по ней.

Кроме того, в Киеве и области начали запрещать движение фур и грузовиков, "закрывая" для них даже некоторые трассы.

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