У Києві зруйнована стіна в 15-поверхівці внаслідок дронової атаки (фото)

В Києві під час атаки російських окупантів 15 січня уламки впали на 15-поверховий житловий будинок. Внаслідок падіння зруйновано стіну на технічному поверсі будівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника КМВА Тимура Ткаченка та допис ДСНС.
"У Соломʼянському районі внаслідок ворожої атаки зафіксовано падіння уламків на житловий будинок", - написав Ткаченко.
В ДСНС зазначили, що в Солом'янському районі уламки БПЛА влучили у 15-поверховий житловий будинок на рівні технічного поверху. Внаслідок цього було зафіксовано руйнування стіни на цьому поверсі, обійшлося без пожежі.
"Рятувальники проводили роботи з відкривання дверей однієї з квартир на 15 поверсі та обстеженню технічних поверхів. На щастя, жертв чи постраждалих немає", - сказано у повідомленні.
Уранці 15 січня в Києві було оголошено повітряну тривогу: перед цим військові попереджали про ворожий безпілотник, який було зафіксовано у Вишгородському районі, та який рухався в напрямку столиці, у зв'язку з чим мешканців закликали негайно пройти в укриття.
Зазначимо, що окрім Києва, під ранок 15 січня вибухи пролунали у Львові - приблизно за 1000 км від лінії фронту. Пізніше стало відомо, що ворожий дрон у Львові впав на дитячий майданчик біля пам'ятника Бандері.