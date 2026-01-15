У Києві зруйнована стіна в 15-поверхівці внаслідок дронової атаки (фото)

"У Соломʼянському районі внаслідок ворожої атаки зафіксовано падіння уламків на житловий будинок", - написав Ткаченко.

В ДСНС зазначили, що в Солом'янському районі уламки БПЛА влучили у 15-поверховий житловий будинок на рівні технічного поверху. Внаслідок цього було зафіксовано руйнування стіни на цьому поверсі, обійшлося без пожежі.

"Рятувальники проводили роботи з відкривання дверей однієї з квартир на 15 поверсі та обстеженню технічних поверхів. На щастя, жертв чи постраждалих немає", - сказано у повідомленні.