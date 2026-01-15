В Киеве разрушена стена в 15-этажке в результате дроновой атаки (фото)

"В Соломенском районе в результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков на жилой дом", - написал Ткаченко.

В ГСЧС отметили, что в Соломенском районе обломки БПЛА попали в 15-этажный жилой дом на уровне технического этажа. В результате было зафиксировано разрушение стены на этом этаже, обошлось без пожара.

"Спасатели проводили работы по открыванию дверей одной из квартир на 15 этаже и обследованию технических этажей. К счастью, жертв или пострадавших нет", - сказано в сообщении.