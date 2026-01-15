ua en ru
У Києві оголошено повітряну тривогу на тлі попереджень про атаку дронів

Київ, Четвер 15 січня 2026 06:54
Фото: кияни в метро під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У Києві зранку 15 січня оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КМДА в Telegram.

"У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" - ідеться в повідомленні.

Перед тим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про безпілотник у Вишгородському районі, що рухається курсом на Київ.

Також повітряну тривогу оголошено в Київській області, частині Чергінівської області та у Львові.

Мапа повітряних тривог зараз має такий вигляд



Удари РФ по Києву

Як повідомляло РБК-Україна, в середу, 14 січня, у Києві тричі оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування РФ ударних безпілотників. Також одразу у кількох районах столиці працювала ППО.

Останнім часом російські війська суттєво посилили удари по Києву, застосовуючи дрони-камікадзе, балістичні та крилаті ракети. Чергова масована атака відбулася 13 січня: з ночі противник використовував різні типи повітряного озброєння.

Близько другої години ночі по столиці були випущені балістичні ракети, у місті пролунали вибухи. Під ранок Київ знову зазнав ракетного обстрілу.

Внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури в місті запровадили аварійні відключення електроенергії. Через перебої з живленням та складну безпекову ситуацію в окремих регіонах затримувався рух приміських поїздів.

Крім того, на правому березі Києва тимчасово призупиняли роботу наземного електротранспорту через дефіцит електроенергії. На частині маршрутів запустили дублюючі автобуси.

