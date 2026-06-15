У Києві зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ

"Одна з постраждалих, яка перебувала в тяжкому стані, померла в лікарні. 5 жертв у столиці внаслідок масованої атаки ворога", - зазначив він.

В МВС України повідомили, що кількість постраждалих внаслідок масованого ворожого удару зросла до 34 осіб, серед них - дві дитини.

Що відомо про обстріл Києва

Нагадаємо, вночі під удар потрапила Києво-Печерська лавра - там спалахнула пожежа в Успенському соборі. Пошкодження зафіксували у десяти районах Києва, є загиблі.

Обстрілу також зазнала Київська область. У п’яти районах пошкоджено житлові будинки, серед постраждалих - дитина.

Крім того, під час нічної атаки російські війська знищили найбільшу костюмну колекцію України. На кіностудії імені Довженка було втрачено близько 100 тисяч костюмів і три мільйони одиниць одягу.

Зазначимо, кількість постраждалих унаслідок атаки на Київ зросла до 30 осіб. За даними КМВА, серед травмованих - двоє дітей віком 5 і 6 років.