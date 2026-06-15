В Киеве возросло количество погибших в результате атаки РФ

"Одна из пострадавших, которая находилась в тяжелом состоянии, умерла в больнице. 5 жертв в столице в результате массированной атаки врага", - отметил он.

В МВД Украины сообщили, что количество пострадавших в результате массированного вражеского удара возросло до 34 человек, среди них - два ребенка.

Что известно об обстреле Киева

Напомним, ночью под удар попала Киево-Печерская лавра - там вспыхнул пожар в Успенском соборе. Повреждения зафиксировали в десяти районах Киева, есть погибшие.

Обстрелу также подверглась Киевская область. В пяти районах повреждены жилые дома, среди пострадавших - ребенок.

Кроме того, во время ночной атаки российские войска уничтожили самую большую костюмную коллекцию Украины. На киностудии имени Довженко было потеряно около 100 тысяч костюмов и три миллиона единиц одежды.

Отметим, количество пострадавших в результате атаки на Киев возросло до 30 человек. По данным КГВА, среди травмированных - двое детей в возрасте 5 и 6 лет.