RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Киеве возросло количество погибших в результате атаки РФ

11:35 15.06.2026 Пн
2 мин
Одна из пострадавших скончалась в больнице
aimg Валерий Ульяненко
Фото: последствия ночного обстрела Киева (Getty Images)

В Киеве возросло количество погибших в результате массированного ночного удара врага - в больнице умерла одна из пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко и сообщение МВД Украины.

"Одна из пострадавших, которая находилась в тяжелом состоянии, умерла в больнице. 5 жертв в столице в результате массированной атаки врага", - отметил он.

Читайте также: "Прилет" по Лавре, поврежденные высотки и пострадавшие: все о последствиях обстрела Киева

В МВД Украины сообщили, что количество пострадавших в результате массированного вражеского удара возросло до 34 человек, среди них - два ребенка.

Что известно об обстреле Киева

Напомним, ночью под удар попала Киево-Печерская лавра - там вспыхнул пожар в Успенском соборе. Повреждения зафиксировали в десяти районах Киева, есть погибшие.

Обстрелу также подверглась Киевская область. В пяти районах повреждены жилые дома, среди пострадавших - ребенок.

Кроме того, во время ночной атаки российские войска уничтожили самую большую костюмную коллекцию Украины. На киностудии имени Довженко было потеряно около 100 тысяч костюмов и три миллиона единиц одежды.

Отметим, количество пострадавших в результате атаки на Киев возросло до 30 человек. По данным КГВА, среди травмированных - двое детей в возрасте 5 и 6 лет.

Этой ночью оккупанты атаковали Украину шестью противокорабельными ракетами 3М22 "Циркон", 34 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, 30 крылатыми ракетами Х-101/"Искандер-К", а также 611 ударными и имитационными беспилотниками различных типов, среди которых Shahed, "Гербера", "Италмас", "Бандероль" и "Пародия".

В целом Россия применила более 680 средств воздушного нападения, из которых силы ПВО уничтожили или подавили 632 цели.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевВиталий КличкоВойна в Украине