У Києві зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок масованого комбінованого удару росіян в ніч на 2 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

"Ще один поранений помер у лікарні. 7 загиблих у столиці внаслідок масованої атаки 2 червня", - розповів він.

За словами Кличка, наразі в Києві 89 постраждалих від нічної масованої атаки ворога на столицю. У стаціонарах перебуває 51 поранений, з них двоє дітей.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня Росія завдала по Україні масштабного комбінованого удару, застосувавши балістичні, крилаті та гіперзвукові ракети, а також ударні дрони.

За даними української сторони, окупанти випустили близько 70 ракет і майже 700 безпілотників. Значну частину повітряних цілей силам ППО вдалося знищити, однак зафіксовано влучання десятків балістичних ракет.

Уже зранку армія РФ атакувала один із ключових об’єктів "Нафтогазу" на Харківщині. Спершу ворог застосував дрони, після чого завдав ракетного удару.