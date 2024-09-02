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У Києві зросла кількість поранених, уламки зафіксовані в усіх районах столиці

Понеділок 02 вересня 2024 11:01
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У Києві зросла кількість поранених, уламки зафіксовані в усіх районах столиці Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/gunpKyiv)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, внаслідок нічної атаки, 2 вересня, падіння уламків зафіксовано в усіх районах столиці. Кількість поранених зросла до трьох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Києва.

Внаслідок обстрілу загиблих немає, втім, поранення отримали троє людей:

  • 32-річний чоловік;
  • 19-річна дівчина;
  • 24-річний чоловік.

Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/gunpKyiv)

Зокрема падіння уламків було зафіксовано у всіх районах столиці. Пошкоджень зазнали:

  • котельня навчального закладу;
  • під’їзд багатоквартирного будинку;
  • станція метрополітену.

"Також виявлено уламки на території двох садочків в Деснянському та Дніпровському районах, пошкоджено пʼять автівок", - додає поліція Києва.

За словами мера Києва Віталія Кличка, якого цитує Київська міська військова адміністрація (КМВА), внаслідок атаки були пошкоджені вікна у двох школах Шевченківського та Святошинського районів.

"Комунальники оперативно ліквідовують пошкодження. Навчальний процес у цих школах розпочався", - додав Кличко.

Обстріл України на ніч на 2 вересня

Цієї ночі ворог вкотре атакував Україну ракетами та безпілотникам. Загалом терористи запустили 35 ракет й 23 БпЛА.

Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити:

  • 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
  • 13 крилатих ракет Х-101;
  • 20 ударних БпЛА Shahed-131/136.

Також ще одна ворожа ракета й безпілотник були локаційно втрачені.

За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, внаслідок атаки на Київ руйнувань зазнала будівля Ісламського культурного центру.

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