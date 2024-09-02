В Киеве возросло количество раненых, обломки зафиксированы во всех районах столицы
В Киеве, в результате ночной атаки, 2 сентября, падение обломков зафиксировано во всех районах столицы. Количество раненых возросло до трех.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал полиции Киева.
В результате обстрела погибших нет, однако, ранения получили три человека:
- 32-летний мужчина;
- 19-летняя девушка;
- 24-летний мужчина.
Фото: последствия обстрела Киева (t.me/gunpKyiv)
В частности падение обломков было зафиксировано во всех районах столицы. Повреждения получили:
- котельная учебного заведения;
- подъезд многоквартирного дома;
- станция метрополитена.
"Также обнаружены обломки на территории двух садиков в Деснянском и Днепровском районах, повреждены пять автомобилей", - добавляет полиция Киева.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, которого цитирует Киевская городская военная администрация (КГВА), в результате атаки были повреждены окна в двух школах Шевченковского и Святошинского районов.
"Коммунальщики оперативно ликвидируют повреждения. Учебный процесс в этих школах начался", - добавил Кличко.
Обстрел Украины на ночь на 2 сентября
Этой ночью враг в очередной раз атаковал Украину ракетами и беспилотникам. В общем террористы запустили 35 ракет и 23 БпЛА.
Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить:
- 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 13 крылатых ракет Х-101;
- 20 ударных БпЛА Shahed-131/136.
Также еще одна вражеская ракета и беспилотник были локально потеряны.
По словам председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, в результате атаки на Киев разрушениям подверглось здание Исламского культурного центра.
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