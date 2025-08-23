У Києві зранку оголосили повітряну тривогу: у чому причина
Повітряну тривогу у Києві оголосили зранку 23 серпня. Жителів столиці попереджають за загрозу дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Тривога у Києві була оголошена о 9:58. До цього повітряна тривога охопила кілька районів Київської області - Обухівський, Бориспільський, Броварський, а потім і Вишгородський.
Моніторингові групи та місцева влада пишуть про загрозу дронів для столиці.
О 10:08 мер Києві Віталій Кличко повідомив, що у столиці працюють сили протиповітряної оборони.
Оновлено о 10:21. У Києві - відбій повітряної тривоги.
Карта повітряних тривог станом на 10:00
Нічна атака на Україну
В ніч на 23 серпня армія РФ випустила по Україні 49 ударних дронів та безпілотників-імітаторів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 36 дронів, але були і влучання.
Повітряні сили ЗСУ зафіксували влучання 13 безпілотників у семи локаціях в Донецькій, Дніпропетровській та Сумській областях.
Цієї ночі росіяни вдарили дронами по Конотопу у Сумській області. За повідомленнями місцевої влади, зафіксовано три "прильоти", ніхто не постраждав. Росіяни били по обʼєкту інфраструктури Конотопа, який і так знищений.