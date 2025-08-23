ua en ru
У Києві зранку оголосили повітряну тривогу: у чому причина

Київ, Субота 23 серпня 2025 10:06
У Києві зранку оголосили повітряну тривогу: у чому причина Фото: у Києві повітряна тривога 23 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряну тривогу у Києві оголосили зранку 23 серпня. Жителів столиці попереджають за загрозу дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Тривога у Києві була оголошена о 9:58. До цього повітряна тривога охопила кілька районів Київської області - Обухівський, Бориспільський, Броварський, а потім і Вишгородський.

Моніторингові групи та місцева влада пишуть про загрозу дронів для столиці.

О 10:08 мер Києві Віталій Кличко повідомив, що у столиці працюють сили протиповітряної оборони.

Оновлено о 10:21. У Києві - відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог станом на 10:00
У Києві зранку оголосили повітряну тривогу: у чому причина

Нічна атака на Україну

В ніч на 23 серпня армія РФ випустила по Україні 49 ударних дронів та безпілотників-імітаторів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 36 дронів, але були і влучання.

Повітряні сили ЗСУ зафіксували влучання 13 безпілотників у семи локаціях в Донецькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

Цієї ночі росіяни вдарили дронами по Конотопу у Сумській області. За повідомленнями місцевої влади, зафіксовано три "прильоти", ніхто не постраждав. Росіяни били по обʼєкту інфраструктури Конотопа, який і так знищений.

