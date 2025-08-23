У Києві зранку оголосили повітряну тривогу: у чому причина

Повітряну тривогу у Києві оголосили зранку 23 серпня. Жителів столиці попереджають за загрозу дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Тривога у Києві була оголошена о 9:58. До цього повітряна тривога охопила кілька районів Київської області - Обухівський, Бориспільський, Броварський, а потім і Вишгородський. Моніторингові групи та місцева влада пишуть про загрозу дронів для столиці. О 10:08 мер Києві Віталій Кличко повідомив, що у столиці працюють сили протиповітряної оборони. Оновлено о 10:21. У Києві - відбій повітряної тривоги. Карта повітряних тривог станом на 10:00





