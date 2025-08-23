В Киеве утром объявили воздушную тревогу: в чем причина

Воздушную тревогу в Киеве объявили утром 23 августа. Жителей столицы предупреждают за угрозу дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Тревога в Киеве была объявлена в 9:58. До этого воздушная тревога охватила несколько районов Киевской области - Обуховский, Бориспольский, Броварской, а затем и Вышгородский.

Мониторинговые группы и местные власти пишут об угрозе дронов для столицы.

В 10:08 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работают силы противовоздушной обороны.

Обновлено в 10:21. В Киеве - отбой воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог по состоянию на 10:00



