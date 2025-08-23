В Киеве утром объявили воздушную тревогу: в чем причина
Воздушную тревогу в Киеве объявили утром 23 августа. Жителей столицы предупреждают за угрозу дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Тревога в Киеве была объявлена в 9:58. До этого воздушная тревога охватила несколько районов Киевской области - Обуховский, Бориспольский, Броварской, а затем и Вышгородский.
Мониторинговые группы и местные власти пишут об угрозе дронов для столицы.
В 10:08 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работают силы противовоздушной обороны.
Обновлено в 10:21. В Киеве - отбой воздушной тревоги.
Карта воздушных тревог по состоянию на 10:00
Ночная атака на Украину
В ночь на 23 августа армия РФ выпустила по Украине 49 ударных дронов и беспилотников-имитаторов. Силы противовоздушной обороны обезвредили 36 дронов, но были и попадания.
Воздушные силы ВСУ зафиксировали попадание 13 беспилотников в семи локациях в Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях.
Этой ночью россияне ударили дронами по Конотопу в Сумской области. По сообщениям местных властей, зафиксировано три "прилета", никто не пострадал. Россияне били по объекту инфраструктуры Конотопа, который и так уничтожен.