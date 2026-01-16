У Києві зранку оголошували повітряну тривогу: лунали вибухи, працювала ППО
У Києві сьогодні зранку, 16 січня, оголосили повітряну тривогу на тлі загрози застосування росіянами ударних безпілотників, було чути вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.
"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - зазначили у КМВА.
За даними Повітряних сил ЗСУ, повідомили, що ворожий безпілотник рухався курсом на Бровари, а далі – у напрямку Києва.
За словами мера столиці Віталія Кличка, у Києві під час тривоги працювали сили протиповітряної оборони по ворожих дронів.
Удари росіян по Києву та області
Нагадаємо, що вчора вранці, 15 січня, російські війська здійснили атаку на Київ за допомогою дронів. Унаслідок удару уламки безпілотного літального апарата впали на 15-поверховий житловий будинок, пошкодивши стіну на технічному поверсі.
Як повідомили у Повітряних силах, росіяни вчора атакували Україну реактивними "Шахедами" та дронами "Італмас" одразу з восьми напрямків. Більшість ворожих цілей були знищені ППО.
Крім того, 14 січня під час ранкової атаки російських дронів один із них упав на приватне домоволодіння в Дарницькому районі столиці. В результаті цього фасад будинку зазнав незначних пошкоджень.
Також 13 січня російські війська завдали чергового масштабного удару по Києву та низці інших регіонів України. Ворог із ночі застосовував різні види повітряного озброєння, зокрема ракети та ударні безпілотники. По столиці було випущено балістичні ракети.