У Києві зранку оголошували повітряну тривогу: лунали вибухи, працювала ППО

У Києві сьогодні зранку, 16 січня, оголосили повітряну тривогу на тлі загрози застосування росіянами ударних безпілотників, було чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - зазначили у КМВА.

За даними Повітряних сил ЗСУ, повідомили, що ворожий безпілотник рухався курсом на Бровари, а далі – у напрямку Києва.

За словами мера столиці Віталія Кличка, у Києві під час тривоги працювали сили протиповітряної оборони по ворожих дронів.