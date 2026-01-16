В Киеве утром объявляли воздушную тревогу: раздавались взрывы, работала ПВО

В Киеве сегодня утром, 16 января, объявили воздушную тревогу на фоне угрозы применения россиянами ударных беспилотников, были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

"В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги", - отметили в КГВА.

По данным Воздушных сил ВСУ, сообщили, что вражеский беспилотник двигался курсом на Бровары, а дальше - в направлении Киева.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, в Киеве во время тревоги работали силы противовоздушной обороны по вражеским дронам.