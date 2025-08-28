В Киеве снова возросло количество жертв после обстрела россиян: среди них три ребенка

В Киеве продолжается разбор завалов после ракетного удара РФ. В результате атаки погибли уже 12 человек, среди которых трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

По данным Ткаченко, количество погибших в результате вражеской атаки по состоянию на 10:28 возросло до 12 человек.

"К сожалению, среди них три ребенка 2, 17 и 14 лет", - добавил он.

Обновлено в 10:58.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что погиб еще один человек. Таким образом, на данный момент известно о 13 погибших в результате вражеской атаки на Киев.

Клименко сообщил, что 12 человек погибли в результате удара по жилому дому в Дарницком районе, и еще 1 в Шевченковском.

Министр также пояснил, что, по уточненным данным, одного ребенка деблокировали на месте удара, а двое - погибли в больнице от сложных травм.

Обновлено в 11:00.

Киевская городская прокуратура сообщила, что по состоянию на 11 часов утра в Киеве подтверждена информация о 14 погибших в результате атаки РФ.