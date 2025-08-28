ua en ru
В Киеве снова возросло количество жертв после обстрела россиян: среди них три ребенка

Киев, Четверг 28 августа 2025 10:32
В Киеве снова возросло количество жертв после обстрела россиян: среди них три ребенка Фото: возросло количество жертв российского удара по Киеву (Виталий Ночас, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В Киеве продолжается разбор завалов после ракетного удара РФ. В результате атаки погибли уже 12 человек, среди которых трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

По данным Ткаченко, количество погибших в результате вражеской атаки по состоянию на 10:28 возросло до 12 человек.

"К сожалению, среди них три ребенка 2, 17 и 14 лет", - добавил он.

Обновлено в 10:58.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что погиб еще один человек. Таким образом, на данный момент известно о 13 погибших в результате вражеской атаки на Киев.

Клименко сообщил, что 12 человек погибли в результате удара по жилому дому в Дарницком районе, и еще 1 в Шевченковском.

Министр также пояснил, что, по уточненным данным, одного ребенка деблокировали на месте удара, а двое - погибли в больнице от сложных травм.

Обновлено в 11:00.

Киевская городская прокуратура сообщила, что по состоянию на 11 часов утра в Киеве подтверждена информация о 14 погибших в результате атаки РФ.

Атака на Киев

Сегодня ночью Киев снова подвергся масштабной атаке со стороны российских оккупантов. В Дарницком районе ракета попала в пятиэтажный жилой дом, повредив его настолько, что один из подъездов разрушен полностью.

По предварительным данным, ракета попала примерно на уровне третьего-четвертого этажа, что привело к значительным разрушениям. РБК-Украина подготовило репортаж из Киева после атаки.

Из-за атаки временно перекрыто движение на ряде ключевых улиц, а на разных местах по городу работают около 500 спасателей и 1000 правоохранителей.

Разрушения и пострадавшие стали следствием очередного массированного удара по гражданской инфраструктуре украинской столицы. Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на атаку, призвав к решительной реакции международных партнеров, в частности Китая и Венгрии, которые имеют тесные связи с Россией.

Спасательные службы продолжают работы по разбору завалов и оказанию помощи пострадавшим. Власти призывают киевлян оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

Подробнее о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.

Стоит добавить, что украинский президент Владимир Зеленский уже отреагировал на российскую атаку. Президент обратился за реакцией к Китаю и Венгрии, которые являются соратниками российского диктатора Владимира Путина.

