У Києві знову оголосили повітряну тривогу: що сталося

У четвер 23 жовтня у Києві знову оголосили повітряну тривогу. Цього разу причиною сигналу стала загроза застосування ударних безпілотників у столиці та області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Близько 10:14 повідомлення про небезпеку з’явилося для населених пунктів Велика Димерка та Бровари.
Уже через кілька хвилин військові закликали мешканців столиці негайно перейти в укриття.
" Увага! Київ - перебувайте в укриттях!" - наголосили у Повітряних Силах.
Варто додати, що це друга тривога за ранок 23 жовтня. Спочатку повітряну тривогу оголошували через загрозу застосування балістичного озброєння.
Під час тривоги необхідно негайно прослухати повідомлення від офіційних джерел, прямувати до найближчого укриття, взявши з собою тривожну валізу, та застосувати правило "двох стін", якщо укриття поруч немає.
Після оголошення відбою не виходити з укриття щонайменше 10 хвилин.
Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня Київ зазнав нової атаки російськими дронами.
Внаслідок падіння уламків ворожих безпілотників в Оболонському та Подільському районах столиці пошкоджені житлові будинки. 7 людей постраждали, 5 із них медики госпіталізували. Двоє - на амбулаторному лікуванні.
У Подільському районі столиці сталися загоряння в трьох житлових будинках. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна в кількох будинках за різними адресами.
В одній зі шкіл району вибило понад 40 вікон, а в дитячому садочку пошкоджена частина вікон. Крім того, у дворах кількох житлових будинків палали автівки.
Також повідомляється, що під час атаки на Киїі російський дрон пошкодив синагогу та житловий будинок на Подолі.