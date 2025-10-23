ua en ru
Чт, 23 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Синагога на Подолі в Києві потрапила під удар дрона: головний рабин показав відео

Київ, Четвер 23 жовтня 2025 08:41
UA EN RU
Синагога на Подолі в Києві потрапила під удар дрона: головний рабин показав відео Фото: росіяни атакували синагогу в Києві (facebook.com Сергій Крук)
Автор: Каріна Левицька

Під час нічної атаки Росії на Подолі постраждали будівля синагоги та житловий будинок поруч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного рабина України Моше Асмана.

Головний рабин України Моше Асман показав наслідки удару, зазначивши, що влучання сталося неподалік місця, де зазвичай збираються люди на молитву.

Атаки на Україну

Нагадаємо, що вночі та вранці 22 жовтня Київ зазнав атаки російських дронів і ракет. Окупанти почали бити по місту від 4 ранку й унаслідок цього постраждали 29 осіб, включно з п'ятьма дітьми.

Усім їм було надано необхідну медичну допомогу.

А от вже у ніч на 23 жовтня у Києві та областях кілька разів оголошували повітряну тривогу.

Першого разу окупанти атакували столицю дронами. Так, у Подільському районі уламки дрона впали на дах житлового будинку. За іншою адресою уламки впали поблизу житлового будинку.

В Обонському районі зафіксовано пошкодження житлової будівлі уламком дрона. У Деснянському районі тим часом пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок. Під час даної атаки постраждали люди.

Вдруге оголошували повітряну тривогу через загрозу удару балістичних ракет.

За кілька хвилин Повітряні Сили додали уточнення про конкретну швидкісну ціль, яка спрямовується на місто Кременчук.

Українців закликали негайно перейти у безпечні місця і дотримуватися інструкцій цивільного захисту до завершення тривоги.

Зазначимо, що жителям Києва, чиє майно постраждало через ворожі атаки, надано можливість отримати всю необхідну допомогу та підтримку через спеціального чат-бота "єОпора", про що повідомив начальник Київської міської військової адміністрації в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Поділ Війна Росії проти України Окупанти
Новини
Під ударом бізнес-центр і висотки, пошкоджено дитсадок: наслідки атаки на Київ (фото)
Під ударом бізнес-центр і висотки, пошкоджено дитсадок: наслідки атаки на Київ (фото)
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію