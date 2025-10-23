В Киеве снова объявили воздушную тревогу: что произошло

Атака 23 октября

Напомним, в ночь на 23 октября Киев подвергся новой атаке российскими дронами.

В результате падения обломков вражеских беспилотников в Оболонском и Подольском районах столицы повреждены жилые дома. 7 человек пострадали, 5 из них медики госпитализировали. Двое - на амбулаторном лечении.

В Подольском районе столицы произошли возгорания в трех жилых домах. Взрывной волной повреждены окна в нескольких домах по разным адресам.

В одной из школ района выбило более 40 окон, а в детском саду повреждена часть окон. Кроме того, во дворах нескольких жилых домов пылали машины.

Также сообщается, что во время атаки на Киев российский дрон повредил синагогу и жилой дом на Подоле.