Головна » Новини » Війна в Україні

Уламки дрона впали в трьох районах, на дитсадок, будинок та авто: наслідки атаки на Київ

Київ, Четвер 23 жовтня 2025 00:02
Уламки дрона впали в трьох районах, на дитсадок, будинок та авто: наслідки атаки на Київ Ілюстративне фото: атака дронів на Київ (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Уламки дрона впали на дах житлового будинку та поблизу іншого будинку. Також повідомляється про падіння уламків на дитсадок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА в Telegram, міського голову Віталія Кличка та голову КМВА Тимура Ткаченка.

У Подільському районі, за попередньою інформацією, уламки дрона впали на дах житлового будинку.

За іншою адресою уламки впали поблизу житлового будинку.

"Екстрені служби прямують на місця", - повідомив Віталій Кличко.

Тимур Ткаченко повідомив, що в Обонському районі зафіксовано пошкодження житлової будівлі уламком БпЛА.

"Попередньо без потерпілих", - зазначив він.

За уточненою інформацією Ткаченка, у Подільському районі зафіксовані пошкодження на пʼяти локаціях. Серед них - дитячий садок. Також відомо про 5 пошкоджених автомобілів.

"Інформація щодо потерпілих чи інших пошкоджень інфраструктури уточнюється", - написав він.

Оновлено о 00:05

У Деснянському районі пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок.

"Попередньо без пожежі та постраждалих", - уточнив Ткаченко.

Оновлено о 00:30

У КМВА повідомили про чотирьох постраждалих від ворожої атаки цієї ночі.

Наслідки попередніх атак на Київ

Раніше повідомлялось про атаку росіян на Київ. У місті чули вибухи, працювало ППО.

Внаслідок попередньої нічної атаки Росії дронами-камікадзе та ракетами по Україні, що відбулась у ніч на 22 жовтня, постраждала інфраструктура двох українських футбольних клубів - "Полісся" та "Металіст 1925".

Нічний обстріл супроводжувався атаками на енергетичну інфраструктуру, у багатьох регіонах запроваджено аварійні відключення світла.

Раніше ми повідомляли, що після атаки балістикою в ніч на 22 жовтня у Києві було зафіксовано пожежі та уламки ракет.

