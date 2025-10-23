Уламки дрона впали в трьох районах, на дитсадок, будинок та авто: наслідки атаки на Київ
Уламки дрона впали на дах житлового будинку та поблизу іншого будинку. Також повідомляється про падіння уламків на дитсадок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА в Telegram, міського голову Віталія Кличка та голову КМВА Тимура Ткаченка.
У Подільському районі, за попередньою інформацією, уламки дрона впали на дах житлового будинку.
За іншою адресою уламки впали поблизу житлового будинку.
"Екстрені служби прямують на місця", - повідомив Віталій Кличко.
Тимур Ткаченко повідомив, що в Обонському районі зафіксовано пошкодження житлової будівлі уламком БпЛА.
"Попередньо без потерпілих", - зазначив він.
За уточненою інформацією Ткаченка, у Подільському районі зафіксовані пошкодження на пʼяти локаціях. Серед них - дитячий садок. Також відомо про 5 пошкоджених автомобілів.
"Інформація щодо потерпілих чи інших пошкоджень інфраструктури уточнюється", - написав він.
Оновлено о 00:05
У Деснянському районі пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок.
"Попередньо без пожежі та постраждалих", - уточнив Ткаченко.
Оновлено о 00:30
У КМВА повідомили про чотирьох постраждалих від ворожої атаки цієї ночі.
Наслідки попередніх атак на Київ
Раніше повідомлялось про атаку росіян на Київ. У місті чули вибухи, працювало ППО.
Внаслідок попередньої нічної атаки Росії дронами-камікадзе та ракетами по Україні, що відбулась у ніч на 22 жовтня, постраждала інфраструктура двох українських футбольних клубів - "Полісся" та "Металіст 1925".
Нічний обстріл супроводжувався атаками на енергетичну інфраструктуру, у багатьох регіонах запроваджено аварійні відключення світла.
Раніше ми повідомляли, що після атаки балістикою в ніч на 22 жовтня у Києві було зафіксовано пожежі та уламки ракет.