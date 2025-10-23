У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

Зранку у четвер 23 жовтня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу знову стала загроза застосування балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Нагадаємо, мешканців регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і за наявності загрози негайно пройти в укриття. Водночас в Україні заборонено фіксувати на відео чи фото роботу сил протиповітряної оборони

Сигнал тривоги лунає у Києві та Київській області, а також у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях.

Станом на 08:45 повітряна тривога оголошена у більшості східних і центральних областей України.

"Загроза застосування балістичного озброєння з брянська!", - йдеться у повідомленні.

Тривоги в Україні

Нагадаємо, раніше в Києві та деяких областях України також оголосили тривогу. Причиною також була загроза балістики.

Крім того, вранці в понеділок, 20 жовтня, в Україні оголосили масштабну тривогу. Тоді в небо піднявся російський МіГ-31К.