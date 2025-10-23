У Києві знову оголосили повітряну тривогу: що сталося

У четвер 23 жовтня у Києві знову оголосили повітряну тривогу. Цього разу причиною сигналу стала загроза застосування ударних безпілотників у столиці та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Близько 10:14 повідомлення про небезпеку з’явилося для населених пунктів Велика Димерка та Бровари.

Уже через кілька хвилин військові закликали мешканців столиці негайно перейти в укриття.

" Увага! Київ - перебувайте в укриттях!" - наголосили у Повітряних Силах.

Варто додати, що це друга тривога за ранок 23 жовтня. Спочатку повітряну тривогу оголошували через загрозу застосування балістичного озброєння.

Що робити під час оголошення тривоги

Під час тривоги необхідно негайно прослухати повідомлення від офіційних джерел, прямувати до найближчого укриття, взявши з собою тривожну валізу, та застосувати правило "двох стін", якщо укриття поруч немає.

Після оголошення відбою не виходити з укриття щонайменше 10 хвилин.