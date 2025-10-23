ua en ru
В Киеве снова объявили воздушную тревогу: что произошло

Четверг 23 октября 2025 10:27
В Киеве снова объявили воздушную тревогу: что произошло Иллюстративное фото: воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В четверг 23 октября в Киеве снова объявили воздушную тревогу. На этот раз причиной сигнала стала угроза применения ударных беспилотников в столице и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Около 10:14 сообщение об опасности появилось для населенных пунктов Великая Дымерка и Бровары.

Уже через несколько минут военные призвали жителей столицы немедленно перейти в укрытие.

"Внимание! Киев - находитесь в укрытиях!" - отметили в Воздушных Силах.

В Киеве снова объявили воздушную тревогу: что произошло

Стоит добавить, что это вторая тревога за утро 23 октября. Сначала воздушную тревогу объявляли из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Что делать во время объявления тревоги

Во время тревоги необходимо немедленно прослушать сообщение от официальных источников, направляться в ближайшее укрытие, взяв с собой тревожный чемодан, и применить правило "двух стен", если укрытия рядом нет.

После объявления отбоя не выходить из укрытия не менее 10 минут.

Атака 23 октября

Напомним, в ночь на 23 октября Киев подвергся новой атаке российскими дронами.

В результате падения обломков вражеских беспилотников в Оболонском и Подольском районах столицы повреждены жилые дома. 7 человек пострадали, 5 из них медики госпитализировали. Двое - на амбулаторном лечении.

В Подольском районе столицы произошли возгорания в трех жилых домах. Взрывной волной повреждены окна в нескольких домах по разным адресам.

В одной из школ района выбило более 40 окон, а в детском саду повреждена часть окон. Кроме того, во дворах нескольких жилых домов пылали машины.

Также сообщается, что во время атаки на Киев российский дрон повредил синагогу и жилой дом на Подоле.

