В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К: зафіксовано пуск "Кинджалів"
Ввечері 28 листопада в Україні оголосили масштабну тривогу через зліт літаків МіГ-31К, оснащених аеробалістичними ракетами "Кинджал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних Сил України.
Тривогу було оголошено через зліт російських літаків МіГ-31К, оснащених аеробалістичними ракетами "Кинджал".
Аеробалістичні ракети "Кинджал" - це серйозна загроза для критичної інфраструктури України та населених пунктів.
Станом на 18:49 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, через ракетну небезпеку сигнал наразі по всій території України.
О 18:54 Повітряні Сили України повідомили про першу швидкісну ціль спрямовану на Київ, а вже о 18:55 її курс змінився на територію Київської та Житомирської областей.
О 18:56 повідомили про ще дві швидкісні цілі на Чернігівщині.
Оновлення на 19:05
18:56 - ще дві швидкісні цілі зафіксовані на Чернігівщині, рухаються у напрямку Київщини та Житомирщини.
18:57 - одна з цілей продовжує рух на Хмельниччину, а мешканців Старокостянтинова закликають йти в укриття.
18:59 - ракета "Кинджал" на Житомирщині спрямована курсом на Старокостянтинів.
Останні тривоги в Україні через МіГ‑31К
Протягом листопада 2025 року в Україні кілька разів оголошували повітряні тривоги через зліт російських літаків МіГ‑31К, оснащених аеробалістичними ракетами "Кинджал". Ці події підкреслюють постійну загрозу з боку російської авіації.
Так, остання серія тривог сталася 24 листопада. Повітряні сили України зафіксували підйом МіГ‑31К, які несли ракети "Кинджал". Було оголошено повітряну тривогу по всій країні.
Крім того, вночі 10 листопада оголошували ракетну небезпеку. Зліт МіГ‑31К був зафіксований, а швидкісні цілі рухалися у напрямку Києва та Старокостянтинова.