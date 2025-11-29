В Киеве снова раздаются взрывы: десятки ударных дронов заходят с разных сторон

По состоянию на сейчас в Киеве снова слышны взрывы, работает противовоздушная оборона. В направлении столицы с разных сторон движутся десятки вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram и данные мониторов.

Согласно данным мониторов, в Киев заходят около 20 дронов, всего над Киевской областью зафиксировано до 80 вражеских беспилотников . Кроме того, около 50 российских дронов направляются в область с разных направлений.

Ткаченко рассказал, что в направлении Киева зафиксировано много воздушных целей, по вражеским дронам работает ПВО. Он призвал граждан находиться в укрытиях.

Что известно о ночном ударе РФ

Напомним, в Киеве и Киевской области около 23:00 была объявлена воздушная тревога. Около полуночи в столице прогремели взрывы. Впоследствии к дронам добавилась и баллистика.

Пострадали семь человек, среди них ребенок. Чрезвычайники спасли 4 человека, в том числе ребенка и маломобильного человека.

Кроме того, в Броварах в результате российского обстрела повреждены многоэтажка и частный дом. Известно о трех пострадавших, один из них госпитализирован в больницу.

Отметим, оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Харьковщине - около 20:30 в Харькове раздались первые взрывы. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура области, вследствие чего у бытовых потребителей могут наблюдаться резкие перепады напряжения.

РБК-Украина ранее писало, что вечером 28 ноября в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К, оснащенных аэробаллистическими ракетами "Кинжал".