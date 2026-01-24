У Києві знову лунає сигнал тривоги: Повітряні сили попередили про дрони

Повітряні сили попередили, що безпілотники заходять у столицю з боку півдня.

Киян закликають бути обережними, не нехтувати власною безпекою, перебувати в укриттях і вірити тільки офіційним джерелам інформації.

У ніч на 24 січня Росія знову атакувала територію України: країна залишається в стані підвищеної небезпеки обстрілів, Київ зазнав масованої комбінованої атаки із застосуванням дронів і балістики.

Унаслідок якої постраждали четверо людей, а житлові будинки та автомобілі зазнали пошкоджень. За даними начальника Київської ОДА Миколи Калашника, у Броварському районі жінка 1994 року народження дістала поріз ноги і була доставлена в лікарню, ще двоє - чоловік 1988 року народження і жінка 1983 року народження - дістали незначні травми і отримали допомогу на місці.

У Бориспільському районі госпіталізовано жінку 1996 року народження із закритою черепно-мозковою травмою. Крім того, обстріли зруйнували чотири приватні будинки і два автомобілі в Броварському районі та один будинок у Борисполі, підтвердивши триваючу загрозу життю мирного населення і руйнування інфраструктури в регіоні.

Атака стала частиною системної спроби РФ завдати удару по населених пунктах і створити нові перешкоди для нормального життя жителів Київської області.