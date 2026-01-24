В Киеве снова звучит сигнал тревоги: Воздушные силы предупредили о дронах

Воздушные силы предупредили, что беспилотники заходят в столицу со стороны юга.

Киевлае призывают быть осторожными, не принебрегать собственной безопасностью, находится в укрытиях и верить только официальным источникам информации.

В ночь на 24 января Россия вновь атаковала территорию Украины: страна остается в состоянии повышенной опасности обстрелов, Киев подвергся массированной комбинированной атаке с применением дронов и баллистики.

В результате которой пострадали четыре человека, а жилые дома и автомобили получили повреждения. По данным начальника Киевской ОГА Николая Калашника, в Броварском районе женщина 1994 года рождения получила порез ноги и была доставлена в больницу, ещё двое — мужчина 1988 года и женщина 1983 года — получили незначительные травмы и получили помощь на месте.

В Бориспольском районе госпитализирована женщина 1996 года с закрытой черепно-мозговой травмой. Кроме того, обстрелы разрушили четыре частных дома и два автомобиля в Броварском районе и один дом в Борисполе, подтвердив продолжающуюся угрозу жизни мирного населения и разрушения инфраструктуры в регионе.

Атака стала частью системной попытки РФ нанести удар по населенным пунктам и создать новые препятствия для нормальной жизни жителей Киевской области.