В Киеве снова звучит сигнал тревоги: Воздушные силы предупредили о дронах
Россия все ночь 24 января обстреливала Киев, и под утро снова направила дроны в сторону украинской столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Воздушных сил ВСУ в сети Telegram.
Воздушные силы предупредили, что беспилотники заходят в столицу со стороны юга.
Киевлае призывают быть осторожными, не принебрегать собственной безопасностью, находится в укрытиях и верить только официальным источникам информации.
Обстрел Киева в ночь на 24 января
В ночь на 24 января Россия вновь атаковала территорию Украины: страна остается в состоянии повышенной опасности обстрелов, Киев подвергся массированной комбинированной атаке с применением дронов и баллистики.
В результате которой пострадали четыре человека, а жилые дома и автомобили получили повреждения. По данным начальника Киевской ОГА Николая Калашника, в Броварском районе женщина 1994 года рождения получила порез ноги и была доставлена в больницу, ещё двое — мужчина 1988 года и женщина 1983 года — получили незначительные травмы и получили помощь на месте.
В Бориспольском районе госпитализирована женщина 1996 года с закрытой черепно-мозговой травмой. Кроме того, обстрелы разрушили четыре частных дома и два автомобиля в Броварском районе и один дом в Борисполе, подтвердив продолжающуюся угрозу жизни мирного населения и разрушения инфраструктуры в регионе.
Атака стала частью системной попытки РФ нанести удар по населенным пунктам и создать новые препятствия для нормальной жизни жителей Киевской области.
Напоминаем, что в ночь на 24 января обстрелы РФ вызвали перебои с теплом и водой на левом берегу Киева, а также затронули Деснянский, Днепровский, Дарницкий, Голосеевский и Соломенский районы, сообщил городской голова Виталий Кличко.
Отметим, что в ночь на 24 января Харьков подвергается массированной атаке ударных дронов, число пострадавших быстро растет. Аервые удары "Шахедов" зафиксированы около полуночи, пострадал Индустриальный район.