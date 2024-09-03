У Києві знову оголошували повітряну тривогу

У Києві вдруге за ніч оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та Повітряні сили ЗСУ.

На даний момент карта повітряних тривог України виглядає так:

О 4:22 у Києві було оголошено відбій повітряної тривоги.

Моніторингові пабліки зазначали про роботу сил ППО по ворожих дронах у передмісті столиці.

Військові повідомляли про рух ударних БпЛА у напрямку столиці з південного напрямку Київської області.

Нагадаємо, впродовж поточної ночі армія РФ хвилями запускає в напрямку України ударні дрони типу "Шахед".

Нещодавно військові повідомляли про роботу ППО по ворожих дронах у Київській області.

Близько 1:00 у Києві та низці областей вже оголошували повітряну тривогу через загрозу ракетного удару зі сходу.

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