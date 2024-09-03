В Киеве снова объявлена воздушная тревога
Фото: в Киеве снова объявлена воздушная тревога (Getty Images)
В Киеве второй раз за ночь объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА и Воздушные силы ВСУ.
Жителям столицы рекомендуют немедленно пройти в укрытие.
Военные сообщают о движении ударных БпЛА в направлении столицы с южного направления Киевской области.
Мониторинговые паблики сообщают о работе сил ПВО по вражеским дронам в пригороде столицы.
В данный момент карта воздушных тревог Украины выглядит так:
Напомним, на протяжении текущей ночи армия РФ волнами запускает в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед".
Около 1:00 в Киеве и ряд областей уже объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара с востока.
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