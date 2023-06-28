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У Києві зникло світло: без електрики майже 50 багатоповерхівок

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Київ, Середа 28 червня 2023 18:49
У Києві зникло світло: без електрики майже 50 багатоповерхівок Фото: у частині Києва зникло світло (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У частині Голосіївського району Києва зникла електроенергія 28 червня. Без світла залишилися 46 багатоповерхових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"О 17:10 аварійно відключилось обладнання ДТЕК Київські електромережі, що живить частину жителів Голосіївського району столиці. Без електропостачання тимчасово залишилися 46 багатоповерхівок, 70 приватних будинків та 35 установ", - сказано у повідомленні.

Наразі спеціалісти заживлюють споживачів за резервними джерелами живлення.

Вимкнення світла у Києві

Зазначимо, що в Україні впроваджували погодинні відключення світла після масованих ракетних та дронових обстрілів росіян восени та взимку 2022 року. Тоді атаки росіян спричинили пошкодження великої кількості енергетичних об'єктів в Україні. Проте наприкінці зими 2023 року у більшій частині України скасували вимкнення світла.

Нагадаємо, 21 червня на мережах НЕК "Укренерго" виникла аварійна ситуація. У низці районів столиці та області сталися аварійні вимкнення електрики. Проте фахівці швидко відновили живлення споживачів. Головною причиною відключень стали саме пошкодження мереж через обстріли загарбників.

25 червня у Києві знову трапились локальні відключення світла. Проте вони були пов'язані з плановими роботами.

До того ж, в "Укренерго" заявили, що забезпечення мешканців світлом влітку та восени стане викликом для держави.

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Київ вимкнення світла Електроенергія ДТЕК
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