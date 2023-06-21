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У Києві аварійні відключення світла: знеструмлено 100 тисяч споживачів

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Київ, Середа 21 червня 2023 10:51
У Києві аварійні відключення світла: знеструмлено 100 тисяч споживачів Фото: частина Києва залишилася без світла 21 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Аварійні відключення світла сталися у Києві та області сьогодні, 21 червня. У столиці знеструмлено 100 тисяч споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та ДТЕК.

"На мережах НЕК "Укренерго" виникла аварійна ситуація. По Києву відключено 100 тисяч споживачів", - заявила Київська міська військова адміністрація.

У ДТЕК додали, що аварійні відключення світла у частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подольського районів Києва. Причиною відключення стала аварія в енергосистемі.

Також ДТЕК повідомляє, що у Бучанському районі Київської області також екстрені відключення (станом на 11:20 їх скасували).

Енергетики повідомляють, що, попередньо, світло у Києві повернуть до 14:00.

Що каже "Укренерго"

Енергетики заявляють, що на високовольтних мережах центрального регіону України виникли ускладнення в роботі. Через це у Києві та області ввели екстрені відключення світла.

На місці аварії вже працюють ремонтні бригади.

Транспорт затримується

Київська міська державна адміністрація попередила, що через знеструмлення затримуються трамваї та тролейбуси, а саме:

  • тролейбуси №11, 12, 43, 45;
  • трамваї №1, 2, 3;
  • тролейбуси №22, 27, 30, 42д;
  • тролейбуси №5, 7, 6, 18, 24, 26, 35, 39, 41.

Перебої з водою

КМДА попереджає, що через відключення світла були знеструмлені декілька водопровідних і каналізаційних насосних станцій "Київводоканалу".

Через це є проблеми з водою у Шевченківському, Святошинському, Солом’янському, Голосіївському, Подільському районах. Після повернення світла водопостачання відновлять.

Світло відновили

"Укренерго" об 11:40 повідомило, що енергетики відновили живлення споживачів у Києві та області. Ремонтні роботи тривають.

Проблеми зі світлом у Києві

Нагадаємо, вчора у столиці також спостерігалися проблеми зі світлом. У ДТЕК пояснили, що зранку аварійно знеструмлювалися чотири високовольтні підстанції. Тому без світла були мешканці Подолу, Оболоні та частково Троєщини.

Крім того, вчора через падіння уламків збитого російського дрона у Київській області була пошкоджена лінія електропередач. Внаслідок інциденту майже пів тисячі абонентів були знеструмлені.

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