ua ru
Ср, 21 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В "Укренерго" назвали причину екстрених відключень світла у Києві та області

Новость на русском →
Середа 21 червня 2023 12:55
В "Укренерго" назвали причину екстрених відключень світла у Києві та області Фото: в "Укренерго" назвали причину екстрених відключень світла у Києві та області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Першочерговою причиною екстрених відключень електроенергії у Києві та області є пошкодження мереж через масовані обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"З’ясовується причина технічного збою в роботі обладнання, яке призвело до необхідності застосування екстрених відключень у Києві та області. Але першочергова - це пошкодження мереж внаслідок піврічних масованих обстрілів росіян", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що ремонти тривають постійно на всіх пошкоджених об’єктах. Проте існують приховані пошкодження, що дають про себе знати інколи через тривалий час після обстрілів.

Наприклад, те, що одразу після ракетного удару було мікротріщиною далеко від епіцентру, за кілька місяців роботи під навантаженням перетворюється на значне пошкодження і вимагає додаткового часу ремонтів. Тому ризики порушення в роботі обладнання залишаються.

Як зменшити навантаження на систему?

Через підвищення температури повітря населення активніше використовує кондиціонери та іншу охолоджувальну техніку. При цьому навантаження на енергосистему, що й так пошкоджена російськими масованими ударами, зростає.

Для того, аби допомогти енергетиками швидше відновлювати інфраструктуру, слід зменшити споживання електроенергії у вечірні години - з 19:00 до 22:00.

Так, українцям рекомендують переносити використання потужної техніки з вечірніх годин на день або ніч та не вмикати декілька потужних приладів одночасно.

Вимкнення світла у Києві та області

Сьогодні зранку на мережах НЕК "Укренерго" виникла аварійна ситуація. У частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подольського районів Києва сталися аварійні вимкнення світла. Вони торкнулися й Бучанського району Київської області.

Через знеструмлення у Києві затримувалися трамваї та тролейбуси. Також у деяких районах виникли проблеми з водою.

При цьому вже о 11:40 енергетики відновили живлення споживачів у Києві та області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Київ вимкнення світла Електроенергія
NEWS
Буданов заперечив можливість ядерного удару РФ: ідіотів там не так багато
Буданов заперечив можливість ядерного удару РФ: ідіотів там не так багато
DAILY
Кандидат на захист. Чому Україні не було місця в НАТО і що змінила війна з Росією
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч Кандидат на захист. Чому Україні не було місця в НАТО і що змінила війна з Росією